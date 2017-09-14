Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi Açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Silah, mühimmat ve patlayıcı dedektör köpeklerimizin de katkısıyla son 3 yılda toplam 116 tabanca, bin 900 uzun namlulu silah, 3 milyon 700 bin fişek ve mermi yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl Cilvegözü Sınır Kapımızda ele geçirilen 'canlı bomba yelekleri' de gümrüklerin ülke güvenliğinde sahip olduğu rolü bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.



Dünya Gümrük Örgütü tarafından akredite edilerek Bölgesel Eğitim Merkezine dönüştürülen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nin açılışı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya, Azerbaycan heyeti ve yetkililerin katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Bakan Tüfenkci, bölgenin gerçekleri de göz ardı edilmeden güvenli ticareti tesis etmek için kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Kamuoyunun yakından bildiği gibi kaçakçılıkla mücadele konusunda yaptığımız yatırımlar sayesinde önemli sonuçlar elde ettik. Beşeri ve teknik kapasitemizi her geçen gün çağın gereklerine uygun olarak artırdık. Otomasyonu, teknolojinin yoğun ve etkin kullanılmasını esas alırken, personelimizin eğitimi ve uzmanlaşmasına da önem verdik. Gümrük işlemleri ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirdik" dedi.



Dünyadaki en son teknolojilerin yakından takip edildiğini ve gümrüklerde eş zamanlı olarak uygulamaya konulduğunu anlatan Tüfenkci, "'Fiziki müdahalesiz kontrol diye tanımlanan, Dünya Gümrük Örgütünün tavsiye kararlarında da ifadesini bulan, tüm gelişmiş ülkelerde uygulaması olan eşyanın teknolojik metotlarla, hızlı ama etkin bir şekilde kontrol edilmesi esası, kaçakçılıkla mücadelede temel politikamız olmuştur. X-Ray tarama sistemlerinin etkin kullanımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundayız" dedi.



Bakan Tüfenkci, araçları, konteynerleri gümrüklerde boşaltmadan, kargoları açmadan, doktorların röntgen görüntüsüne bakarak hastalığı teşhis ettiği gibi usulsüzlükleri tespit edebildiklerini ifade ederek, "Bunun sağladığı maliyet ve zaman avantajı ticaret erbabına doğrudan ve olumlu bir şekilde yansımaktadır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarımızda ve limanlarımızda teknik kapasite artışına ve ileri teknolojiye son 5 yılda 250 milyon Türk lirasının üzerinde yatırım yaptık. Personelimizin uluslararası donanıma ve tecrübeye kavuşmasını sağladık. Komuta Kontrol Merkezimiz, araç takip sistemimiz, CCTV ve yüz tanıma sistemimiz, Gemi ve Yat Takip Programlarımız, devriye botlarımız, plaka tanıma sistemimiz, X-Ray cihazlarımız gibi hem ticareti hızlandıran hem de güvenliği sağlayan yatırımlarımızdan sadece bir kaçıdır" diye konuştu.



Gümrük kapılarını yenileme çalışmalarının son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Tüfenkci, "Dilucu, Çıldır-Aktaş ve Esendere gümrük kapılarını yenileyerek hizmete açtık. Halkalı Gümrük Müdürlüğümüzü Çatalca'daki yeni tesislerimize taşıdık. Sarp, Karkamış, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük Sahalarındaki yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Kapıkule Gümrük Kapımızda vatandaşlarımızın en iyi şartlarda işlemlerini tamamlamaları için yolcu salonu binası bitme aşamasında. İpsala, Habur ve Gürbulak Gümrük Kapılarını projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dereköy, Pazarkule ve Türkgözü Gümrük Kapılarımızı da yeniden inşa edeceğiz. Gümrük kapılarımızda gurbetçilerimize, ticaret erbabımıza daha medeni, daha nezih ortamlarda hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz" dedi.



"Kaçakçılık ülkenin çalınan geleceğidir"



Köpek eğitim merkezinde yetişen dedektör köpeklerin uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı başta olmak üzere hem kaçakçılıkla mücadelede hem de ülke güvenliğinde önemli katkılar sağlayacağını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak kaçakçılıkla mücadelede bir sloganımız var. Biz diyoruz ki; 'Kaçakçılık ülkenin çalınan geleceğidir.' Gerçekten de kaçakçılık ülkeye hem ekonomik açıdan zarar veriyor hem de toplum sağlığını ve ülke güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu yüzden yasa dışı ticaretin engellenmesini son derece önemsiyor, bu konuda sıfır toleransla hareket ediyoruz. Elbette uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye özel vurgu yapmak istiyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu zehre kurban vermek istemiyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Uluslararası Para Fonunun raporlarına göre, dünya genelinde uyuşturucu trafiği hacmi yaklaşık 320 milyar dolardır."



Uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın organize suç ve terör örgütlerinin finans kaynağının büyük bir kısmını oluşturduğunu belirten Tüfenkci, "Hükümet olarak, uluslararası nitelik arz eden uyuşturucu ticareti ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği artırmak ve koordinasyonu sağlamak için Başbakan Yardımcımız başkanlığında 8 bakan tarafından katılım sağlanan 'Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu'nu oluşturduk. Uyuşturucu ile mücadelenin farklı aşamalarında yer alan ilgili tüm kurum ve kuruluşların geniş katılımıyla birincisini gerçekleştirdiğimiz Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'nda uyuşturucu problemini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, etkin çözümler üretilmesini amaçlıyoruz."



"Teröre finansman sağlayan uyuşturucu ile mücadele boynumuzun borcudur"



Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önümüzdeki dönemde Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'nın ikincisinin gerçekleşeceğini ifade eden Tüfenkci, "Tüm bu çabayı niye sarf ediyoruz? Uyuşturucu kamu sağlığını ve toplum düzenini ciddi biçimde tehdit eden büyük bir sorundur. Aynı zamanda terörün ve organize suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biridir. Terörden en çok zarar gören ülkelerden biri olarak teröre finansman sağlayan uyuşturucu ile mücadele boynumuzun borcudur. Bu itibarla uyuşturucu ticareti ile mücadelemizi, uzman personelimiz, teknik imkanlarımız ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve kararlılıkla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin PKK, YPG, DAEŞ, FETÖ gibi birçok terörist grubun tehdidine muhatap olduğunu, güvenliğin tesisi noktasında gümrüklere zorlu bir görev düştüğünü söyleyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Silah, mühimmat ve patlayıcı dedektör köpeklerimizin de katkısıyla son 3 yılda toplam 116 tabanca, bin 900 uzun namlulu silah, 3 milyon 700 bin fişek ve mermi yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl Cilvegözü Sınır Kapımızda ele geçirilen 'canlı bomba yelekleri' de gümrüklerin ülke güvenliğinde sahip olduğu rolü bizlere bir kez daha göstermiştir."



Dedektör köpeklerin kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde önemli bir görev üstlendiklerini belirten Tüfenkci, "Bakanlığımız toplam yakalamaları içerisinde dedektör köpeklerce gerçekleştirilen yakalama rakamlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Dedektör köpekler marifetiyle bugüne kadar ortaya 22 tonu doğal, 30 tonu uyuşturucu hammaddesi olmak üzere toplamda 52 ton uyuşturucu ve 10 milyon adet sentetik uyuşturucu, 151 ton çay, 19 milyon paket sigara ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Yine Suriye'ye açılan Öncüpınar Gümrük Sahamızda patlayıcı ve canlı bomba yelekleri tespit ederek, aynı zamanda ülke güvenliği açısından da ne kadar kritik görev yaptıklarını ortaya koymuşlardır. Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir görev üstlenen, aynı zamanda ülke güvenlik ve emniyetine katkıda bulunan dedektör köpekler gelecek yıllarda da başarılı yakalamalara katkıda bulunacaklar. Bugün burada açılışını yaptığımız Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi de bu hedef doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak."



Merkezin Dünya Gümrük Örgütü tarafından 8 Temmuz'da imzalanan mutabakat metni ile bölgesel eğitim merkezi olarak akredite edildiğini aktaran Tüfenkci, "Daha önce 9 ülkede bulunan DGÖ Bölgesel Köpek Eğitim Merkezlerine Ankara'da yer alan Bakanlığımız Eğitim Merkezi de eklenmiş oldu. Bu belge, Avrupa Bölgesi DGÖ üyesi ülkeler ile olan iş birliği için çok önemli bir adım olacaktır" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedeflerini anlatan Bakan Tüfenkci, "Dedektör köpek eğitimi alanında bölge ülkelerine rehberlik edilmesi, tecrübe aktarımında bulunulması, uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşım merkezi haline getirilmesidir. Köpek eğitim merkezinin bugünkü haline gelmesi ve akredite edilmesi için özveri ile çalışan personelimizin bu hedef doğrultusunda da gayretlerini esirgemeyeceklerine ve bu hedeflere kısa süre içerisinde ulaşacaklarına eminim" dedi.



Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tüfenkci, eğitimini tamamlayan dedektör köpeğin eğitimcilerine de sertifikalarını verdi. Dedektör köpekler daha sonra yaptıkları gösteride tören alanındaki kutu içine gizlenmiş uyuşturucuyu tespit ettiler. - ANKARA