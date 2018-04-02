Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verileri (1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat 15 milyar 599 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 421 milyon dolar oldu.

Bakanlığın bu yılın mart ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artarak 15 milyar 599 milyon dolara, ithalat da yüzde 12,77'lik artışla 21 milyar 421 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 10,71 yükselerek 37 milyar 21 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 27,89'luk artışla 5 milyar 822 milyon doları buldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mart 2017'de yüzde 76 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,8 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)