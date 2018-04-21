Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Şırnak'ta

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bazıları diyor ki; Türkiye büyüdü 7.4 rakamını yakaladı da bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz. Gelip ihracat rakamlarına bakmaları lazım, gelip şu çevre yoluna bakmaları lazım. Gelip özellikle Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Tüfenkci, aldığı brifingin ardından Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan araç şoförlerini yerlerinde ziyaret etti. Şoförlerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Bakan Tüfenkci'nin ziyareti sırasında gümrük personellerince bir araçta yapılan kontrol sonucu kaçak sigara ele geçirildi. Bakan Tüfenkci de bu esnada aracın yanında hazır bulunarak kaçak sigaraların Türkiye'ye hangi yollarla girdiğini örnek gösterdi.

Bakan Tüfenkci Habur Sınır Kapısına yaptığı ziyaretin ardından Silopi ilçe merkezine gelerek bir otelde Silopili iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada yurt dışına ithalat ve ihracat yapan iş adamlarını dinleyen Bakan Tüfenkci, daha sonra basın mensuplarına açıklama da bulundu. Tüfenkci, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye borçlarını ödeyemez, iflasın eşiğine gelmiş diyenler, hükümetimizin almış olduğu tedbirler sonucu mahkum oldular bir anlamda. 2017 yılında 7.4 oranında büyüme gerçekleştirildi. Bazıları diyor ki; Türkiye büyüdü de 7.4 rakamını yakaladı da bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz. Gelip ihracat rakamlarına bakmaları lazım. Gelip şu çevre yoluna bakmaları lazım. Gelip özellikle Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları lazım, gelip sanayini çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun her şekliyle birilerine fayda sağladığını görmeleri lazım ama tabi bazıları görmek istemedikleri için anladıkları halde işlerine gelmediği için, yalanları ardı ardına sıralayarak siyaset yaptıklarını zannettiler. Ama onlar ne yapmak isterlerse istesin, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz insanlarımıza hizmet etmeyi devam edeceğiz. En önemlisi de biz Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Şırnak genç nüfus, Şanlıurfa genç nüfus, Mardin genç nüfus, Hakkari, Siirt, Van tamamı genç nüfus, Türkiye ortalamamız üzerinde genç nüfusa sahibiz. Biz buradaki gençlerimize iş bulmak, AŞ bulmak zorundayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz bir adım attık. Dedik ki 2017 yıllarında bu bölgelerdeki güvenliği, huzuru, barışı sağladığımızda, yaylaları, seraları milletimizin, hizmetine ve istifadesine sunacağız. İl genelinde terörün ciddi manada azalmasıyla beraber, yaylalarımızı mart ayı itibari ile kullanıma açtık. Bu adımımız hem bu bölgede hem, ülke genelinde hem de tarım ve hayvancılıkta katkı sağlayacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin 7.4 büyüdüğünü vurgulayan Tüfenkci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İşte bu büyümede nasibini Şırnak da alıyor, Hakkari de, Mardin de alıyor nasibini. Altyapı yatırımlarıyla, üst yapı yatırımlarıyla gerçekten bölgede geleceğe dair bir umut buradaki yaşam standartını yükseleceğine dair bir beklenti oluştu. Arkadaşlarımızda bu anlamıyla bu beklentiyi karşılama anlamıyla da gece gündüz çalışacaklar. Önümüzde 24 Haziranda bir seçim var. Şimdi biz bugüne kadar değerli arkadaşlar, seçim popülizmini yapmadık. Ekonomiyi seçimler olsa da, olmasa da ekonomiyi, maliye politikamızı sağlam tutma adına asla ve asla tavizler vermedik. Hesapsız kitapsız işlerde yapmadık. İnşallah Türkiye bu seçimleri sağlıklı ve başarı ile gerçekleştirecek ve yoluna devam edecektir. Şimdi uluslararası camiadan da özellikle bazıları Türkiye'deki seçimleri dillerinden dolamaya başladılar. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar, bu nereden çıktı, baskın seçim, acele seçim, bilmem ne seçim. Değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanımız her zaman seçimlerin zamanından yapılmasından yanaydı. Ama bir kere seçim lafı telaffuz edildiğinde artık bu işin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen bir Türkiye daha hızlı karar alan daha etkin aldığı kararları uygulayan ve en önemlisi de şu anda ekonomimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları Türkiye üzerinden oynanmaya çalışılan bu oyunları veya operasyonları önleme noktasında, boşa çıkarma noktasında hem seçimlerin alınan güçle ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Allah'ın izniyle bu oyunları daha hızlı bir şekilde boşa çıkarmış olacağız. Bürokrasimiz hızlanacak, bürokratik engellerin kaldırılması noktasında adımlarımızı da atmış olacağız ve gerçek anlamda hizmetkar devlet anlayışına geçmiş olacağız. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zorlama ile bunu uygularken şimdi gerçekten devlet olarak da kurumsal anlamda da bu noktaya gelmiş olacağız Allah'ın izniyle ve ekonomi bizde bu seçimlerden etkilenmez. Sizler işinize bakın, sizler yatırımlarınızı ticaretini de devam edin, sizler kazanın ülkemiz kazansın. Bizden de biraz önce Şırnak Ticaret Sanayi Odası başkanımızın bize ilettiği daha doğrusu sizin de istişareleriniz sonucunda ilettiği ve arkadaşlarımızın ilettiği sorunları çözme noktasında elimizden geleni yapacağız."

"Sınırın hemen ötesindeki gerek merkezi Irak hükümeti gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Türk mallarına konulmaya çalışılan engelliler noktasında biz mayıs ayı içerisinde eğer ertelenmez ise ki bu 2 kez ertelendi, KEK-EŞ başkanları toplantısını yapacağız" diyen Bakan Tüfenkci, "Orada da en üst düzeyde özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bizler de bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Dolayısı ile bizlerde bunların giderilmesi konusunda gerekli girişimleri bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz. Biz buraya gelmeden önce Habur Sınır Kapısı'nda gerekli incelemeler yaptık. Habur Sınır Kapısı'nın bölgemiz için Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Irak'a yapılan ihracatların neredeyse tamamı Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Bu kapının sınır ticaretini geliştirme noktasında fonksiyon icra etmesini istiyoruz. Ayrıca bu bölgemizde bulunan esnaflarında sınır ticaretine katkı sunmasını istiyoruz. Bu kapının sadece ihracat ithalat yapanlara değil geniş kesimlere etkisini olduğunu biliyoruz. Bu kapısının modernizasyonu için gerekli projeler tamamlanmış bugün de yerinde gördük. İnşallah haftaya yap işlet devret modeli ile bismillah deyip başlayacağız. Böylelikle hem giriş çıkışlar çok kolay olacak. Buradan günü birlik giden taksicinin esnafın ve işadamlarımızın ayrı bir yolları olacak ve hızlı bir şekilde giriş çıkışlar sağlanacaktır" dedi. - ŞIRNAK