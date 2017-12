Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kayseri'de

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye büyüdü. Bize kaybedeceksiniz diyenler kaybetti ve bir kez daha millet iradesi kazandı. Onun için baktığımız zaman şu an dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor." dedi.



Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından 7'ncisi düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni"ne katılan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimler toplantısına katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Tüfenkci, yerel yönetimlerin millete hizmette ilk basamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Dünya kalkınma yarışı artık ülkeler üzerinden değil şehirler üzerinden yapılıyor. Biz bu şuurla ve anlayışla bu vizyonla kalkınma yerelden başlar diyoruz. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı içerisinde insan odaklı yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada hükümet olarak da kalkınmayı planlarken yerele daha fazla önem vererek yereldeki kalkınmanın ve şehirlerin gelişmesini birileriyle yarışır hale gelmesini önemsiyoruz. Yerel yönetimler millete hizmetin ilk basamağıdır. Milletin ne istediğini, sıkıntılarını yerel yöneticiler bilir. Zira onların halkla bağı seçimle değildir. Belediyecilik demek milletin dertleriyle dertlenmek acısını ve sevincini paylaşma her daim vatandaşın sorunlarıyla hemhal olmak demektir. Halka en yakın birimlerden birisi de belediyedir. Yerel yönetimler güçlendirmek vasıtasıyla ülkemizin kaynaklarını da en verimli şekilde kullanıyoruz. Böylece hizmetten en hızlı kaliteli olarak milletimize dönüyor. KÖYSES, BELDES projelerimiz bunun en güzel örneğidir. Yerel yönetimler sayesinde işlerin takibi kolaylaştırılmış sorunlar yerinde çözülmeye başlanmış. Bütün köylerimizin yol ve su sıkıntılarını giderme noktasında önemli adımlar atıldı."



2017 yılının Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu belirten Tüfenkci, Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını yine bu millet için kullandığını dile getirdi.



Tüfenkci, kötü ve karamsar senaryoların hepsinin yazanın elinde kaldığını ve Türkiye yeni bir sisteme kavuştuğunu savunarak, şunları kaydetti:



"2016'da yaşadığımız o hain darbe girişimine rağmen Türkiye 2017'ye güçlü başladı ve Allah'a hamdolsun güçlü bir büyüme rakamıyla da biz 2017 yılını bitiriyoruz. İnşallah 2018 yılı 2017'den daha güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2018 yılında daha fazla yatırım olacağına daha fazla istihdam sağlayacağımıza enflasyonun ve faizin düşeceği bir yıl olacağına canı gönülden inanıyoruz ve tedbirlerimizi de teşviklerimizi de bu yönde alıyoruz. Tökezlemeden dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türkiye büyüdü. Bize kaybedeceksiniz diyenler kaybetti ve bir kez daha millet iradesi kazandı. Onun için baktığımız zaman şu an dünyada ki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Onun için biz 2018 yılına daha umutla giriyoruz. Sizler de bulunduğunuz coğrafyadaki çalışmalarınıza devam edin ve millete hizmet etmeye devam edin."



Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanlarına plaket takdim etti.