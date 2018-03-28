Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Fuarların Denetimini TOBB'a Verdik, Kalite Geldi"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB ile birçok çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Eskiden fuarlar yapılırdı olur olmadık zamanda, insanlar dolandırılırdı. Şimdi fuarların denetimini TOBB'a verdik, kalite geldi." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sertifikası Töreni'nde yaptığı konuşmada, oda ve borsaların seçim sürecine girdiğini ve bu seçimlerin Türkiye için çok önem taşıdığını söyledi.

Oda ve borsaların şehirlerin vitrini ve vizyonu olduğunu ifade eden Tüfenkci, kaliteli oda ve borsa başkanlarının bulundukları ilin ticaretine, sanayisine ve imarına önemli değerler kattığını kaydetti.

Tüfenkci, TOBB tarafından yürütülen akreditasyon çalışmasını odalar arasında belirli standartların sağlaması bakımından önemli bulduğunu ifade ederek, "Yapılan her işte bir ölçü tutturmak, belli kurallar koymak o işin güvenilirliğini sağlar, kalitesini arttırır. Hizmette ve üretimde belli standartları sağlamak, bizim tarihimiz boyunca hep uygulanmıştır. Ahilik sistemi bunun en güzel örneklerinden biridir. Ahilikte üretimin her aşaması belli standartlara, kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara uymayanlar o sektörde yer alamazdı." diye konuştu.

Oda ve borsa sistemine duyulan güvenin artmasına katkı sağlayacak en temel unsurlardan birinin şeffaflık olduğunu vurgulayan Tüfenkci, verilen akreditasyonların odalara daha şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışı getireceğini anlattı.

Tüfenkci, böyle çalışmalarının hem odaların hizmet kalitesini arttırdığına hem de Bakanlığın "hızlı ve güvenli ticaret" ilkesine destek olduğuna dikkati çekerek, "Esas olan devlet ile vatandaş arasında mesafe olmamasıdır. Devletin imkanları milletin kullanması içindir. Yaptığımız işler, doğrudan yatırımı, üretimi, istihdamı artırmak içindir. TOBB ile birlikte birçok çalışmalara imza attık. Eskiden fuarlar yapılırdı olur olmadık zamanda, insanlar dolandırılırdı. Şimdi fuarların denetimini TOBB'a verdik kalite geldi." ifadesini kullandı.

Hükümet ve Bakanlık olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar yerli ve yabancı yatırımcıları Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik etmek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tüfenkci, iş kapıları açmak ve refah seviyesini arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Tüfenkci, bazı illerde hükümetin yapması gereken yatırım çalışmalarının oda ve borsalardan beklenildiğini dile getirerek, "Yatırımı getirmek bizim işimiz. Sizin illerinizdeki vizyonunuz birleştirici, talepleri ve projeleri hazırlayıcı, şehrin dinamiklerini harekete geçirmektir." dedi.

"Oda ve borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerin yakınlarına başsağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Hisarcıklıoğlu, 15 Nisan'a kadar Türkiye genelindeki oda ve borsa seçimlerinin yüzde 99'nun biteceğini söyledi.

Her dönemin bir başarı hikayesi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin döneminizdeki başarı hikayenizden biri de bugün verilen akreditasyon çalışmalarıdır. TOBB Başkanı olduğum dönemde odalar ve borsalar birliği camiasında bir kalite ve müşteri odaklı kalite anlayışı yoktu. Biz de dünyadaki en tecrübeli olan İngiltere Odalar Birliği ile görüştük ve buraya gelip bizi eğitti. Eğitimler sayesinde biz de akreditasyon veren bir kurum haline geldik. İlk önce kendimizi disipline ettik. Sonra ülke geneline yaymaya başladık bu eğitimleri. 2002 itibarıyla bir tane proje yazabilen odam yoktu benim. Dil bilen oda sayım beşti. Bugün çok şükür oda ve borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı."

Konuşmaların ardından Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, 13. Dönem'de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şubeye akreditasyon sertifikalarını verdi.