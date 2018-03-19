Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den Şehit Ailesine Ziyaret
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Tüfenkci, 2 Şubat'ta Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verilen şehidin Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.
Burada şehidin babası Bekir Şık, annesi Sıdıka Şık tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, aileye başsağlığı diledi.
Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Tüfenkci, dua etti.
Tüfenkci, taziyenin ardından Adana'da faaliyet gösteren Kıvanç Tekstil'i ziyaret etti.
Fabrikayı gezen Tüfenkci, fabrika sahibi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'tan bilgi aldı.