Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Antalya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, önceki gün şiddetli yağışla birlikte sel ve hortumun yaşandığı Antalya'nın Kumluca, Demre, Finike ve Kaş ilçelerinde, sera olarak yaklaşık bin dönüm zarar olduğunu, ayrıca 800 dönüme yakın zararın da portakal bahçelerinde bulunduğunu bildirdi.



Bakan Tüfenkci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile önceki gün sel ve hortumun yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, üreticilerle görüştü.



İncelemelerinin ardından Bakan Tüfenkci, Başbakan'ın talimatıyla milletvekilleri, Vali ve diğer tüm yetkililerin bir arada hem zararı yerinde görmek hem de zararın boyutunu tespit etmek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.



Tek tesellinin afet nedeniyle can kaybı yaşanmaması olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Çünkü biliyoruz ki canın yerine konması zor ama maddi zararları yerine koyabiliriz. Bu noktada Valiliğimizin çalışmaları var. Zarar gören seralarımız, portakal bahçelerimiz var. Bu zararların karşılanması noktasında azami çaba göstereceğiz." diye konuştu.



Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Tüfenkci, zararın atlatılıp üretime yeniden başlanacağını bildirdi.



Yarın da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bölgede olacağını belirten Tüfenkci, tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yaptığını ifade etti.



Tüfenkci, "Sera olarak bin dönüm, 800 dönüme yakın da portakal bahçelerinde zarar olduğu noktasında şu anda tespitlerimiz var. Şu anda tespitlerimiz böyle ama zarara uğrayan tüm vatandaşlarımız her zaman kaymakamlıklara, tarım il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler." dedi.