Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Adana'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomimizi büyütmeye, refahımızı arttırmaya, gençlerimize iş bulmaya, AŞ bulmaya çalıştık. Baktığımız zaman biz AK Parti olarak gerçekten de hep bir mücadele içerisinde, hep bir zorlukları aşarak, engelleri aşarak yürüdük." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Adana il teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geleceğini belirterek, bütün Adanalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber olmaya davet etti.

Erdoğan'ın gelişinin Adana'nın gelişimi noktasında da farklı bir milat olması temennisinde bulunan Tüfenkci, partinin de geleceği açısından kongrenin şimdiden herkese hayırlı olmasını diledi.

Partide bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Tüfenkci, kongreyle yeni görev alacaklara da başarılar diledi.

Tüfenkci, AK Parti'nin insan odaklı bir yönetim anlayışıyla 15 yıldır Türkiye'ye, bu millete hizmet ettiğini vurgulayarak, göreve gelinen ilk günden bu yana aynı aşkla, şevkle ve heyecanla yola devam edildiğini kaydetti.

Tüfenkci, her kesimin sorunlarına el attıklarını, her kesime derman olmaya çalıştıklarını ve Türkiye'nin birliğini, beraberliğini önceleyerek siyaset yaptıklarını söyledi.

Geldikleri nokta itibariyle her alanda Türkiye'yi büyüttüklerine vurgu yapan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomimizi büyütmeye, refahımızı arttırmaya, gençlerimize iş bulmaya, AŞ bulmaya çalıştık. Baktığımız zaman biz AK Parti olarak gerçekten de hep bir mücadele içerisinde, hep bir zorlukları aşarak, engelleri aşarak yürüdük. Hatta kimi zamanlar şeytan taşlamaktan neredeyse Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık. İlk kuruluşumuzu hatırlayanlar vardır. Ben de teşkilatlardan gelen biri olarak bu süreçleri yaşadım. Türkiye'nin bu serüveninde teşkilatlar olarak hep içerisinde yaşadık."

"Afrin'de operasyonu başarıyla tamamladık"

Tüfenkci, 2002'den bu yana yaşanan zorlukları ve engel olunma çabalarını anlatarak, "Biz o mücadelelerden geldik. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Bu millete yaşatanlara Allah'a hamdolsun hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terör örgütlerinin yurt içi ve dışında inlerine girildiğinin altını çizen Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Allah'a hamdolsun Afrin'de operasyonu başarıyla tamamladık. Geçenlerde Avrupa Parlamentosunda birileri kararlar çıkarttı ya 'sivillere, sivil kayıpları' falan filan... 'Aman dikkat edin' diyenler esasında onlar gitsinler bir bu operasyona baksınlar, bir tane sivil kayıp yok. Bir tane, Türk askeri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, sivil kayıp yok. Bir Doğu Guta'ya bakamayanlar, Rakka'ya, Kobani'ye bakamayanlar gelip bugün maalesef yanlı ve yanlış kararlarla Türkiye'yi yolundan döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye onların heveslerini kursaklarında bıraktı ve gerçekten de bu operasyonu başarıyla tamamladı. Gidin başkalarının yaptığı operasyonlara bakın Halep'e bakın, Rakka'ya bakın bir de Afrin'e bakın binalar bile sapasağlam duruyor."

Tüfenkci, harekatta sivillere büyük özen gösterildiğini, bundan sonraki süreçte de insani yardımların yapılacağını aktararak, Afrinlilerin yeniden kentlerine dönmesi için gereken altyapıyı oluşturacaklarını ifade etti.

Tüfenkci, 2019'un Türkiye için çok çok önemli olduğunu, kendilerinin 2019 yılını önemsediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin istikrarına, bekasına yönelik önemli bir adım attıklarına değinen Tüfenkci, bürokrasinin hızlanması adına bu sisteme geçildiğini söyledi.

Tüfenkci, yerel seçimlerin de önemine işaret ederek, yerel yönetimlerde sağlayacakları başarılarla cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle beraber Türkiye'yi 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olacaklarını vurguladı.