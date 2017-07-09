Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu millet esnafı, tüccarı, sanayicisi, iş adamı, kadını, çocuğu, yaşlısı ve genciyle o meydanları doldurmuşsa, o sivil duruşu, direnişi göstermişse, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşmişse yine 15 Temmuz'da da o duruşu ve bütünleşmeyi göstereceğiz." dedi.



Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında yapılan "Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri"ni izledi.



Müsabakaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, festivallerin düzenlendiği il ve ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.



Tüfenkci, Malatya denilince kayısı, kayısı denilince de Malatya'nın akıllara geldiğini belirterek, Malatya kayısısının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescillenmesinin kent için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.



Konunun bir eylem planı dahilinde dünya ile paylaşılıp ekonomik bir değer haline getirilmesi gerektiğini aktaran Tüfenkci, bu kapsamda çalışmalar yapılacağını bildirdi.



"15 Temmuz'u unutmayacağız, anacağız"



Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin, millete karşı yapılan bir ihanet girişimi olduğunu vurguladı.



Bundan önceki darbelerin mevcut hükümeti devirmeyi amaçladığını hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bu darbe girişimi sadece mevcut hükümeti veya cumhurbaşkanını devirmekten öte millete, milletin değerlerine, milletin birliğini ve beraberliğine karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Komşularına, akrabalarına, içerisinden çıktığı topluma kurşun sıkmaktan, bomba atmaktan, tankları, topları üzerine sürmekten çekinmeyen bir zihniyetin ve satılmış, kiralanmış kafaların oluşturduğu bir güruhu görüyoruz ve bu güruh 15 Temmuz'da en alçak girişimlerini gerçekleştirdi. Biz o günü unutmama, unutturmama adına, şehitlerimizin, gazilerimizin anısına ve bütün millet için bu günü unutmayacağız, anacağız. 15 Temmuz'da bu millet esnafı, tüccarı, sanayicisi, iş adamı, kadını, çocuğu, yaşlısı ve genciyle o meydanları doldurmuşsa, o sivil duruşu, direnişi göstermişse, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşmişse yine 15 Temmuz'da da o duruşu ve bütünleşmeyi göstereceğiz. Bir daha bu ülkede darbeler olmasın diye veya bu tür girişimlerde bulunanların akıllarına dahi getirmemeleri adına, biz o gün herkesimden insan, o tavrı ve duruşu ortaya koyacağız inşallah."



Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da katıldı.