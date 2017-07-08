Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik tavsiye kararına ilişkin, "Türkiye için açısından yok hükmünde bir karardır. Kabul edilemez." dedi.



Yeşilyurt ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali'ne katılan Bakan Tüfenkci, etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "AP'nin almış olduğu Türkiye kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bakan Tüfenkci, AP'nin buna benzer kararları zaman zaman aldığını anımsattı. Bu kararların gerçeklikten ve objektiflikten uzak olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Tamamen siyasi kararlar, yanlı kararlar. Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan raporun içeriğine baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekliğiyle bir alakası olmayan tamamen terör örgütlerinin propagandasını ve onların görüşlerini yansıtan bir talep. Sanki Türkiye terör örgütleriyle mücadele etmiyor, terör saldırıları içerisinde değil. Darbe girişimi Türkiye'de gerçekleşmemiş, kumpası Türkiye'de görülmemiş. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı insan hakları çerçevesinde, hukuk çerçevesinde almış olduğu birtakım kararları eleştirirken de acımasız bir şekilde, yanlı bir şekilde ortaya konulan bu karara dayanılarak alınan karar da esasında Türkiye için açısından yok hükmünde bir karardır. Kabul edilemez."



Hazırlanan kararda Türk halkı ve hükümetin görüşlerine yer verilmediğinin altını çizen Tüfenkci, "15 Temmuz darbe girişimine kısaca bir değinilmiş ve akabinde darbe yapanları cezanlandırmaya yönelik alınan önlemleri yargılayan ve biraz önce de ifade ettiğim gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir Türkiye'yi görmezden gelen bir rapor. Dolayısıyla raporun neresinden bakarsanız bakın kabul edilemez. Onun için de Başbakanımızın da ifade ettiği gibi rapor yok hükmünde bir rapor." diye konuştu.



"Türk yargısı hak ettiği cezayı verecek"



Başka bir gazetecinin Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin görüşlerini sorması üzerine ise Tüfenkci, bunun insanlık dışı bir olay olduğunu ifade etti.



Yaşanan olayın tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü aktaran Tüfenkci, "Esasında Müslüman Türk milletine, necip milletimize yakışmayan bir olay. Türkiye bu kadar misafirperverlik gösterirken, bu kadar bütün mültecilere böyle kucak açmışken böyle gerçekten insanlıktan uzak insanların girişmiş oldukları olayları bütün millete şamil etmemek lazım, genellememek lazım." dedi.



Özellikle bir kesim tarafından Suriye düşmanlığı üzerinden siyaset yapıldığını dile getiren Tüfenkci, bunu yapanları bir kez daha kınadığını söyledi.



Yapılan bu tür siyasetlerin insanları nereye getirdiğinin görülmesi gerektiğini anlatan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İnsanları şu veya bu şekilde ayrıştırarak sizlere sığınan insanları düşman gibi gösterme gerçekten bizim inançlarımıza da medeniyetimize de geçmişimize de ve bugün taşıdığımız değerlere de uymuyor. Biz onlara kendi medeniyetimizden dolayı kucağımızı açtık. Kendi insanlığımızdan dolayı açtık. Avrupa'nın dünyanın göstermediği insanlığı biz mazlumlara karşı her daim gösterdik. Ama böyle münferit hadiseleri çok genellemeden ama asla da küçük görmeden, ihmal etmeden zaten onlara adalet gereğini yapacak. Eminim Türk yargısı hak ettiği cezayı onlara verecek. Bizim buralardan ders çıkarmamız lazım. Asla ve asla yabancı düşmanlığı üzerinden Suriyeli mülteciler üzerinden siyaset yaparak insanları kamplaştırmaya ve buradan oy devşirmeye çalışanları da dikkatli olmaya bu vesileyle çağırıyorum."