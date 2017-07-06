Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülke. Bir yandan PKK ile bir yandan DEAŞ ile bir yandan da FETÖ'yle mücadele ediyor. Bir yandan da DHKP-C gibi marjinal örgütlerle mücadele ediyor." dedi.



Tüfenkci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Valiliğine yeni atanan Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.



Tutulmaz'a "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Tüfenkci, görevine yeni atanan Vali Tutulmaz'ın Afyonkarahisar'a güzel hizmetler yapacağına inandığını belirtti.



Milli iradenin sembol şehirlerinden birinin de Afyonkarahisar olduğunu ifade eden Tüfenkci, kentin Kurtuluş Savaşı'nın da önemli kilometre taşlarından biri olduğunu anımsattı.



Tüfenkci, darbe girişiminin yaşadığı 15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını anımsatarak, "Milli iradenin şahlandığı bir şehrin, o günkü darbe girişimini unutmayacağını ve unutturmayacağını da biliyoruz." dedi.



Afyonkarahisar'ın, ulaşım ve coğrafi konumu itibarıyla potansiyel vaat eden, önemli bir kavşak noktası olduğunu dile getiren Tüfenkci, kentin ihracatını sürekli artıran bir il olduğunu bu yönde büyük potansiyeli bulunduğunu vurguladı.



"Türkiye birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülke"



Birlik ve beraberliğin, istikrarın korunduğu, ekonomik ve siyasi güvenin sağlandığı sürece, Türkiye'nin de Afyonkarahisar'ın da kendi payına düşeni alacağını aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Tabii bu istikrarı bozmaya çalışanlar oluyor. Türkiye birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülke. Bir yandan PKK ile bir yandan DEAŞ ile bir yandan da FETÖ'yle mücadele ediyor. Bir yandan da DHKP-C gibi marjinal örgütlerle mücadele ediyor. Bir yandan da ekonomik anlamda, kalkınmasını sağlamaya çalışıyor. Onun için istikrar önemli. Şu veya bu nedenle Türkiye'nin istikrarının bozmaya çalışan, çeşitli marjinal terör örgütlerinin maşalığını üstlenen taşeronların ortak amacı Türkiye'de kaos oluşturmak. Türkiye'deki istikrarını bozmaya yönelik planların parçası olmaya yönelik gönüllü taşeronluklar yapıyorlar. Türkiye'nin önü açık. Milletimiz 15 Temmuz'da nasıl birlik ve beraberlik içerisinde darbeye karşı koymuşsa, bu tür oluşumlara da aynı kararlılık ve dirayetle karşı koyacağına inanıyorum. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimiz bozmayalım."