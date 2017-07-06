Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Allah'a hamd olsun tüm beklentilerin ötesinde, kredi derecelendirme kuruluşlarını ve Dünya Bankasını şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü bir başlangıç yaptık. Yakaladığımız yüzde 5'lik büyüme oranıyla ekonomi otoritelerini de şaşırttık. Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece şaşırtmaya da devam edeceğiz." dedi.



Tüfenkci, Afyonkarahisar'daki bir termal otelde düzenlenen "Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri" toplantısında, esnaf ve sanatkarın, ticaretle birlikte, toplumu inşa eden, toplumu ayakta tutan, iktisadi ve sosyal hayatın omurgası, ekonominin temel direği olduğunu belirtti.



15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında esnafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumuyla bütünleşen sizler, bu darbe girişimine göğüs gerdiniz, 'dur' dediniz. Demokrasiye, ekonomiye sahip çıktınız. Gece meydanlarda nöbet tuttunuz, sabah dükkanlarınızı, iş yerlerinizi açtınız. Ekonomik hayatın durmaması için ellerinizden gelen gayreti gösterdiniz." diye konuştu.



"Ekonomi otoritelerini de şaşırttık"



Tüfenkci, 15 Temmuz'un faturasının millete, esnafa yüklenmemesi için çok çaba gösterdiklerini, birçok tedbiri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ekonomimizi yeniden şaha kaldırmak için almış olduğumuz tedbirler sayesinde, 2016 yılı çok zor geçmesine rağmen 2,9'luk bir büyümeyi yakalamış olduk. Allah'a hamd olsun tüm beklentilerin ötesinde, kredi derecelendirme kuruluşlarını ve Dünya Bankasını şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü bir başlangıç yaptık. Yakaladığımız yüzde 5'lik bir büyüme oranıyla ekonomi otoritelerini de şaşırttık. Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece şaşırtmaya da devam edeceğiz."



Tüfenkci, 15 Temmuz'un birinci yılına ilişkin ESK ve TOBB ile görüştüklerini, bu kuruluşların bir milyon afiş bastırıp esnafa dağıtacağını bildirdi.



Esnaf ve Sanatkar Sektör Analizleri Projesi



Tüfenkci, esnaf ve sanatkara yönelik olarak son dönemde hayata geçirilen desteklere değinirken, Esnaf Ahilik Sandığını kurduklarını, Taşınır Rehni Kanunu'nu getirdiklerini hatırlattı. Tüfenkci, şunları söyledi:



"Esnaf ve sanatkarlar lehine vergi mevzuatında değişiklikler yaptık. Genç girişimcilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca 75 bin lira kazanç istisnası getirdik. Emekli olduktan sonra esnaflık yapmaya devam eden emeklimizin aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primini 2015 Temmuz ayında yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürmüştük. Şimdi tamamen kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 10 artış gerçekleşti. Terörden zarar gören esnaf ve sanatkarların Hazine destekli Halkbank kredilerinden doğan borçlarını 1 yıl süreyle erteledik. Esnaf ve sanatkarlara faiz destekli kredi imkanları getirdik. Hükümetlerimiz döneminde esnaf ve sanatkarlarımızın devlet destekli kullandığı krediler rekor seviyelere ulaşmıştır. Esnaf ve sanatkarlara 2002 yılında Halk Bankası tarafından kullandırılan kredi miktarı sadece 153 milyon lira iken, bu tutar Haziran 2017 sonu itibarıyla 21,5 milyar lirayı aştı."



Tüfenkci, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının da 444 bin 940'a ulaştığına dikkati çekerek, 2002 yılından bugüne kadar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 1,5 milyon esnaf ve sanatkarın 67 milyar lira tutarında faiz indirimli kredilerden faydalandığını aktardı.



Esnaf ve sanatkarlara 30 bin lira, genç girişimcilere 100 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlandığını dile getiren Tüfenkci, 2016 yılı sonunda esnaf ve sanatkarların da dahil olduğu 15 binin üzerinde KOBİ'ye faizsiz kredi desteği verildiğini anımsattı.



Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmelerinin gerekli olduğundan hareketle Esnaf ve Sanatkar Sektör Analizleri Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tüfenkci şunları kaydetti:



"İlk aşamada ulaştırma sektörü, gıda sektörü, makina, taşıtlar ve madeni eşya sektörü ile deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversitelerle yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Burada ilk toplantımızda ulaştırma sektörünün değerlendirmesini yaptık. Diğer sektörlerin değerlendirmelerini de önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. Ulaştırma sektöründe taksiciden, minibüsçüye, otobüsçüden, kamyonetçisine kadar birçok farklı meslek kolunda 400 binin üzerinde esnafımız faaliyet göstermektedir. Gece-gündüz, yaz-kış demeden sürekli yollarda olan esnafımız mesleklerini icra ederken birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar."



Ulaştırma Sektörü Analizi'ni Atılım Üniversitesinden akademisyenlerle beraber yaptıklarını ifade eden Tüfenkci, bu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu söyledi.



"Esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz"



Yakından takip ettiği bu çalışmalarda oldukça güzel sonuçlara ulaşıldığını belirten Tüfenkci, şunları ifade etti:



"Araç yenilemede ÖTV muafiyeti düzenlemesini hayata geçirdik. Karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle SRC Belgesi olan esnafın 66 yaşına kadar çalışabilmesini sağladık. Bu çalışmanın sonuçlarında dikkatimi çeken bir husus; ulaştırma sektöründeki esnaf kardeşlerimizin genel olarak memnuniyet seviyelerinin düşük olması. Kendi mesleklerini gençlere tavsiye etmemeleri. Bu sorunu da birlikte çözmeliyiz. Ulaştırma sektörü, esnafımız içindeki en büyük kesimi oluşturuyor. İnşallah istişareyle esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz. Böylece sektörde çalışanların memnuniyetinin artması, sizlerin kendi içinizde yapacağınız otokontrol ve düzenlemelerle hem işinizi memnuniyetle yapmanız hem de sunduğunuz hizmetin kalitesini ve sektöre duyulan güveni artırmak temel hedefimiz olmalı. Zaman içinde inanıyorum ki tüm kurum ve kuruluşlarla beraber proje sonuçlarını tek tek hayata geçireceğiz."