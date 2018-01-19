Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kimsenin toprağında ve toprak bütünlüğünde gözü olmadığını dile getirerek, "Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğince Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Ülkem için Birlik Gecesi 100 Anne 100 Projesi" programında konuşan Tüfenkci, "tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" diyerek yola çıktıklarını ve bunların sade bir slogan olmadığını belirtti.

Tüfenkci, milletin 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil benzer heveslere sahip herkese mesajını net olarak verdiğini, kimsenin milleti bölemeceğini Türkiye'yi parçalayamacağını vurguladı.

FETÖ'nün ülkeye de millete de ihanet ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Bu hainlerin darbe girişimi altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgal provakasyonundan başka bir şey değildi." diye konuştu.

Tüfenkci, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçirenleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ'cüler ülkemize yönelik tehdittin maşalarıdır. Görüyoruz ki bu oyun, senaryo onların boyunu çok aşar. Elbette ki bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz."

Yaşanılan olayların şifresi 15 Temmuz'da çözüldü

Örgütlerin isimlerinin, kadrolarının değişebileceğini ifade eden Tüfenkci, terör örgütlerinin hepsinin Türk devletinin ve milletinin düşmanı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizdeki tüm darbelerden farklı olarak sadece hükümeti devirmeyi amaçlamamaktadır. Sadece yönetimi ele geçirmeyi amaçlamamaktadır. Aynı zamanda toplumu da ele geçirmeyi hedefliyordu. Bugün Türkiye'nin yolu 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha aydınlık, açık ve berraktır. Çünkü son 3 yılda yaşadığımız bir çok olayın şifresi 15 Temmuz'da en vasat zihinlerin anlayacağı şekilde çözülmüş."

"Sınırlarımızı koruyacak gücümüz ve irademiz var"

Bakan Tüfenkci, bütün saldırılara rağmen geçen yıl çok istikrarlı bir ekonomi yönettiklerinin altını çizerek, bu yılın ekonomik olarak daha iyi geçeceğini aktardı.

Tüfenkci, ülke olarak her daim uyanık olmak zorunda olduklarını, zihinlerini açık ve berrak tutmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sınırlarımızda neler yaşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Daha önceleri Kuzey Irak'ta yaşayan referandum süreci ve akabinde Türkiye'nin kararlı tutumuyla atılan geri adım. Yine bakın sınırlarımızda sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle 30 bin kişilik sözde sınır güvenliğini koruyacak ordu, esasında terör devletini koruyacak bir ordu noktasında gayretler olduğunu gördük. İnanın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından kararlı duruşuyla bugün geri adım atıldığını görüyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz sınırlarımızı Allah'a hamdolsun koruyacak gücümüz ve irademiz var."

Yurt içinde ve yurt dışında 15 Temmuz'dan sonra terör örgütlerinin inlerine girdiklerini dile getiren Tüfenkci, bu kararlı mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini yok ettiklerini ifade ederek, "Sınırlarımızın dibinde Türkiye'ye karşı terör yuvalanmaları varsa şunu, bunu hesaplamadan, 'Kim ne derse desin' diyerek biz ülkemizin sınırlarını koruma adına gereğini de Allah'ın izniyle yapacağız. Oraları da terör örgütü yuvalanmalarından temizleyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hiç kimsenin ne toprağında ne toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız." diye konuştu.