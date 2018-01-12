Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeye ilişkin, "AK Parti'den 3 arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle MHP'den de Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle 3 arkadaşın oluşturduğu 6 kişilik bir komisyon çalışmalara başlayacak." dedi.

Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Malatya'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin geçen yıla hain bir darbe girişiminin ardından girdiğini anımsatan Tüfenkci, birtakım çevrelerin ise ısrarla "ülkenin iflas ettiğini" söylendiğini kaydetti.

Doların, faizin inanılmaz yükseleceği, iflasların bir biri ardına geleceği yönünde birtakım kötü senaryoların içerisinde 2017'ye giriş yapıldığını belirten Tüfenkci, ancak buna rağmen ülkenin geçen yılı çok güçlü bir şekilde bitirdiğini aktardı.

Türkiye'nin geçen yıl yakaladığı büyüme rakamlarının dünyayı kıskandırdığını ifade eden Tüfenkci, "2016'da alelacele not kıranlar, Türkiye'nin büyüme rakamlarını revize edenler, düşürenler 2017 yılında art arda revize rakamlarını açıkladıklarını ve netice itibariyle de Türkiye'nin yakalamış olduğu performans karşısında utananlar, kendi itibarlarını korumak adına revizelerini yaptığını açıkladılar." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'nin büyüme rakamlarına inanamayanların bu yıl da büyüme rakamlarını peş peşe revize edeceklerini dile getiren Tüfenkci, ülkenin aleyhine oynanan oyunların sürdüğünü işaret etti.

Yaşadıkları coğrafyanın dikkate alındığı zaman yerli ve milli duruşun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine milli mutabakat sağlama noktasında Türkiye'nin istikrarı, geleceği için bölgesinde ümmete bir umut olabilmesi için güçlü Türkiye'nin her zaman önem arz ediyor. Küçük ayrıntılardan ziyade özellikle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan etrafında birleşen herkesin 2019'da Türkiye'nin gireceği virajı da dikkate alarak ülkenin geleceği noktasında daha fazla safların sıklaştırılması gerekliliğini anlatmaya gerek yok."

Görüşmeler sağduyulu kesimi mutlu etti

Konuşmaların ardından bir gazetecinin "MHP ile AK Parti arasında gelişen ittifak görüşmeleri hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Tüfenkci, konunun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmeleriyle belli bir aşamaya geldiğini bildirdi. Tüfenkci, şunları kaydetti:

"AK Parti'den 3 arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle MHP'den de Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle 3 arkadaşın oluşturduğu 6 kişilik bir komisyon çalışmalara başlayacak. Özellikle milli mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin yerli ve milli duruş gösterebilen, birliği beraberliği noktasında gerçekten bir şeyler yapması gerektiğini, dünyayı ve çevresinde gelişen olayları iyi okuyanların, Türkiye'nin geleceği için oluşturulan milli mutabakata gerçekten saygı duyup, sağduyulu kesim tarafında da büyük bir mutluluk oluşturdu."

"Bu partinin lideri belli"

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaşanan bir polemik var? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Tüfenkci, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Tüfenkci, 2019 seçimlerine giderken herkesin hassas olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu partinin lideri belli. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru giderken yol yürüyoruz. Bu yürüyüşe engel olmak, bilerek veya bilmeyerek engel olmak veya birtakım hesapların içerisine girmek, birtakım hesapları olanlara ortak olmak, gerçekten milli duruş ve mutabakatların oluştuğu bu dönem içerisinde farklı senaryolara yol açacak söylemlerde bulunulmaması gerekir. Bu partinin ilkeleri, lideri, cumhurbaşkanı adayı belli olduğuna göre."

Bakan Tüfenkci daha sonra geçen yıl Malatya'da yapılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi.