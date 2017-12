Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Her bütçede olduğu gibi hükümet olarak en büyük payı milli eğitime ayırıyoruz. Geçen de ifade edildi, bizim son milli eğitim bütçemiz 2002'deki bütün hükümetin bütçesine denk gelecek kadar meblağ olarak yüksekti." dedi.



Tüfenkci, Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesince düzenlenen istişare toplantısında, sivil toplum kuruluşlarının bir platform etrafından toplanmasının kendilerine güç verdiğini söyledi.



İmam hatiplilere halkın her zaman sahip çıktığını vurgulayan Tüfenkci, AK Parti iktidarlarıyla birlikte fiziki anlamda imam hatipliler için ciddi program ve yatırımların yapıldığını ifade etti.



Tüfenkci, halkın imam hatipleri sahiplenmesinin devletin sahiplenmesi kadar önemli olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"2018 bütçesini Meclisten geçirdik. Her bütçede olduğu gibi hükümet olarak en büyük payı milli eğitime ayırıyoruz. Geçen de ifade edildi, bizim son milli eğitim bütçemiz 2002'deki bütün hükümetin bütçesine denk gelecek kadar meblağ olarak yüksekti. Hedefimiz sınıflarda tekli eğitime geçmek. Sınıfları 19-20 kişinin eğitim gördüğü alanlar haline getirmek."



İmam hatiplerin sadece bir meslek okulu olmadığını, hayatın her alanındaki eğitime katkı verecek altyapısı bulunduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, son yıllarda yaptıkları düzenlemelerle de imam hatiplerin temel derslerinin okullarda seçmeli ders olarak görülmesini sağladıklarını anlattı.



Eğitimde samimi olunması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "Eğitimcilerimizin, özellikle o okullarda görev yapan arkadaşlarımızın farklı bir hassasiyetle öğrencilerimize yaklaşıp geleceğin nesillerini inşa etmeleri lazım. Elbette eğitimde öğretmenler çok önemli, her gruptaki öğretmenlerimiz çok önemli ama derdi olan öğretmenlerin yetiştireceği çocuklarla Türkiye hızlı bir şekilde gelişecek, dönüşecek, değişecek ve dünyada hak ettiği yeri almış olacak." diye konuştu.



Toplantıya, Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da katıldı.