Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son 7 yılda Türkiye'de 6 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, "Bu, ortalama yılda bir milyon insana tekabül ediyor." dedi.



Tüfenkci, Battalgazi ilçesindeki bir restoranda basına kapalı gerçekleşen AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlık Akademisi Diploma Töreni'ne katıldı.



Bakan Tüfenkci, Muhtarlık Akademisi Diploma Töreni'nde yaptığı konuşmada, muhtarların "hayatın ve siyasetin kitabını yazan insanlar olduğunu" belirtti.



Siyasette milletle irtibatlarını kesmemeye çalıştıklarını söyleyen Tüfenkci, Türkiye'ye istikamet verecek tek unsurun milletin kendisi olduğunu vurguladı.



Millete en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ekonomiyi kalkındırmak, terörü bitirmek için çalışıyoruz. Baktığımız zaman da buralarda önemli başarılar yakaladık. Ekonomiyi, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana en az üç katı büyüttü, her alanda büyüttü. Ticarette, ihracatta 4 katı büyüttük. Baktığımız son 7 yılda Türkiye 6 milyon 600 bin kişiye iş bulmuş, istihdam sağlamış. Bu, ortalama yılda bir milyon insana tekabül ediyor."



Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Tüfenkci, ülkede her yıl 1 milyon kişiye istihdam sağlanması gerektiğini kaydetti.



Geçen yılın son günlerinde ekonomi üzerinden senaryo yazanların, 2017'de Türkiye'nin bittiğini, faizlerin tavan yapacağını söyleyenlerin geldikleri noktada utandıklarını ve kaybettiklerini söyleyen Tüfenkci, "Aynı çevreler 2018 için aynı senaryoları yazıyorlar. Göreceksiniz orada da kaybedenler onlar olacak. Kazanan Türkiye olacak, millet olacak." diye konuştu.



Lisanslı deponun temeli şubatta atılacak



Malatya'da "Kayısının muhatabı kim?" diye sorulduğunda yetkili bir kurumun gözükmediğini ifade eden Tüfenkci, tarım ürünlerinde önemli bir görev üstlenen lisanslı depoların birinin de kentte kurulacağını belirtti.



Lisanslı depoyla ilgili Kalkınma Bakanlığından 12 milyon lira destek alınacağını kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Biz buradaki yerel paydaşlardan bu anlamda yüzde 30 katkıyı bulmakta zorlanacağını görünce, İzmir'den Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ortak olduğu bir şirketi de Malatya'ya getirdik. Yüzde 30'unu da onlar karşılayacak. Ocak ayı içerisinde sözleşmesini, şubat ayında da inşallah temelini atarız. Bunu sadece kayısının alınıp depolanacağı bir sistem olarak algılamayın. Çiftçi hasat ettiği kayısıları hemen tüccara vermeyecek. Ücretsiz olarak o depolara koyacak. Kirasını devlet, hükümet karşılayacak."



Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer protokol üyelerince muhtarlara diplomaları verildi.



Diplomalarını alan muhtarlar, program çıkışında havaya kep attı.