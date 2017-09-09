Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "CHP'nin vekili rahatsız oluyor. Diyor ki 'Nereden çıktı bu İHA'lar.' Bu İHA'lar milletin bağrından çıktı, terörle mücadele etmek için çıktı. Sen bu İHA'lar nereden çıktı diyeceğine orada katledilen Muhammet, Abdulkadir, Ahmet bebelere sahip çık. Orada çukur siyaseti izleyerek esnafımı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık." dedi.



Tüfenkci, AK Parti Yazıhan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletin de desteğini alarak kısa zamanda iktidara geldiklerini belirtti.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla her bir hizmeti insan odaklı yaptıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, gönül coğrafyalarını çok geniş tutuklarını dile getirdi.



Bunun sadece Türkiye coğrafyasında olmadığını aktaran Bakan Tüfenkci, "Avrupa Birliği kulaklarını Myanmar'a, Arakan'a tıkayabilir ama biz tıkayamayız. Gücümüz neye yettiyse, gönlümüzden ne koptuysa değil bütün imkanları zorlayarak o coğrafyalara da bizler Türkiye olarak ulaşıyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da ulaşacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine ve oğlu Bilal Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, bunun amacının oradaki acıya dikkat çekmek ve onların dertleriyle dertlenmek olduğunu kaydetti.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Myanmar hakkındaki açıklamasını hatırlatan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Sizin mazlumlarla ilgili gündeminiz yoktur. Suriye ile ilgili gündeminiz de yoktu. Ne zaman kapınıza dayandılar o zaman gündeminize aldınız ve sözünüzü de tutmadınız ama çok şükür bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var, 3 milyon Suriyeliyi de misafir eden bir Türkiye var."



"Biz terör örgütlerinin inlerine girerken birileri bundan rahatsız olabilir"



Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi güçlendirdiklerine dikkati çeken Tüfenkci, 15 Temmuz'da sivil direnişin nasıl olacağını milletin gösterdiğini kaydetti.



Böyle bir milletin mensubu olduğu için Allah'a hamd ettiğini, milletin asla zalimden yana olmadığını söyleyen Bakan Tüfenkci, şunları ifade etti:



"Biz terör örgütlerinin inlerine girerken birileri bundan rahatsız olabilir. Birileri zaten hep rahatsızdı. Biz iktidara gelmeden önce milli savunmada, yerli sanayide bizim sadece ve sadece yerlilik oranı yüzde 18'di. Bugün Allah'a hamdolsun yüzde 66-68'lere geldik. Biz yerlileşerek, millileşerek dünya ile bu alanda da rekabet edeceğiz. Her alanda olduğu gibi."



Türkiye'nin silahsız insansız hava aracını dahi alamadığını ama memleketin çocuklarının bunu milli olarak yaptığını anımsatan Bakan Tüfenkci, "Bunun silahlısını da yaptılar. O teröristler kafalarını kaldırdıklarında o bombalar santim oynamadan başlarına düşüyor. O anda terörsitleri yok ediyor ama bundan CHP'nin vekili rahatsız oluyor. Diyor ki 'Nereden çıktı bu İHA'lar.' Bu iHA'lar milletin bağrından çıktı, terörle mücadele etmek için çıktı. Sen bu İHA'lar nereden çıktı diyeceğine orada katledilen Muhammet, Abdulkadir, Ahmet bebelere sahip çık. Orada çukur siyaseti izleyerek esnafımı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık. Nereden çıktı bu çukur siyaseti de, nereden çıktınız de. Bu dağa sırtını dayayanlar nerden çıktı diye hesap sorabileceksen oradan hesap sor. Millete karşı efelenerek, değerlerine karşı gelerek hesap sorulmaz." diye konuştu.



"Bizim milletimiz adamdır"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiğinden beri millete hizmet ettiğini ve dünyayı hizaya soktuğunu kaydetti.



Arakan'da yaşananlara sessiz kalanlara, Birleşmiş Milletler üyelerine gereken dersi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çalık, "Ey Avrupa ey dünya hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Hiç mi görmüyorsun?" diye konuştu.



İzmir'de Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Selçuk'un Kurtuluşu, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nden ayrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hareketini hatırlatan Çalık, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kürsüye çıktığı anda duyduğu cümleler onun tüylerini diken diken ediyor. Şekeri, tansiyonu yükseliyor ve kendisine yüzde 56 oy vermiş millete İzmirlilere fırça atıyor. Ne diyor 'Ben yüzde 56 oyla geldim, beni dinlemek zorundasınız. Adam gibi duracaksınız, adam olmaya çağırıyorum.' Bizim milletimiz adamdır, önce Kocaoğlu sen adam ol. Sen önce adam ol, milletin iradesine saygı duy. Ey Kocaoğlu ve onun zihniyeti CHP, milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Bu millet bugüne kadar bunu aslanlar gibi öğretti bundan sonra da öğretmeye devam edecek."