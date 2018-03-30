Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Muhalefetin Çiftlik Bank Eleştirilerine İlişkin, "Bir...

IHAAW160129-SIY/30-03-2018

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi. 30.03.2018 16: 01: 29 TSI

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