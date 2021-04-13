Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki sosyal tesis, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki sosyal tesis, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İkizce Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde personeller ve vatandaşların yanı sıra Malatya'yı ziyaret edecek olanlara kaliteli ve güzel hizmetler sunacaklarını söyledi.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin daha iyi hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade eden Çınar, "Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan ve yaklaşık 1,5 yıldır kullanılmayan İkizce mahallemizdeki sosyal tesislerimizin devri için bugün bir aradayız. Çok kaliteli, nitelikli ve birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı buradaki sosyal tesislerimizi belediye olarak devrini alıp, bölgemizin turizmine katkı sunacak bir görüntüye ulaştırmayı hedefliyoruz. Son dönemlerde hayata geçen yatırımlarla yoğun bir şekilde tercih edilen Yeşilyurt'umuza gelen misafirlerimizi en güzel şartlarda ağırlamak adına burayı daha aktif hale getireceğiz, hayırlı uğurlu olsun. Bu tesislerin Yeşilyurt Belediyesine devir edilmesinde desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımıza, eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ve AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesislerimizde bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacaktır " diye konuştu.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ise sosyal tesisleri daha aktif hale getirmek adına çalışmalar başlatacak olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından sosyal tesislerin, Yeşilyurt Belediyesine devrine ilişkin protokol imzalandı. - MALATYA

Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi
Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi
Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gümrük Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:11:59. #1.16#
title