Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi - Haberler Ekonomi
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Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde gelecek yıla ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde gelecek yıla ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022'den itibaren 87 lira ile 1637 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 lira olarak belirlendi.

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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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