Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi
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Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

29.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:20
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:20:21. #1.15#
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