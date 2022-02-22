Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri AK Parti'yi ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcileri AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette gümrük müşavirleri ve nakliye acentelerinden gelen talepler doğrultusunda çözüm üretmek adına görüşmeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni talimata göre Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde ihracat işlemleri yapacak olan gümrük müşavirleri ve nakliye acentelerinin 24 saat bekledikten sonra araçlarının ihracat işlemlerine başlaması gümrük müşavirleri, nakliye acenteleri ile ihracatçı ve nakliyeciler arasında kargaşaya ve haksızlığa sebep olduğunu belirten temsilciler konunun çözümü için İba'dan destek talebinde bulundu.

İl Başkanı İba Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünün uygulamaya aldığı bekleme süreleri ve çözümü noktasında, Ticaret Bakanlığı ile görüştüğünü, bu konuda teknik çalışma yapıldığını konunun takipçisi olduklarını iletti.

Araçların ihracatı gerçekleştirdikten sonra beklemeye alınmasını talep eden temsilciler, yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması için İba ile fikir alışverişinde bulundu.