Son Dakika | Gümrük Muhafazadan Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonları
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Son Dakika | Gümrük Muhafazadan Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonları

Son Dakika | Gümrük Muhafazadan Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara ve İstanbul'da tespit edilen şüpheli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 550 bin adet kaçak sigara, 500 bin adet makaron, 400 kilogram tütün ve 215 adet puro ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara ve İstanbul'da tespit edilen şüpheli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 550 bin adet kaçak sigara, 500 bin adet makaron, 400 kilogram tütün ve 215 adet puro ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen ilk operasyonda Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak sigara üreticilerini hedef aldı.

Yapılan istihbarat çalışması ve alınan ihbarlardan elde edilen bilgileri değerlendiren ekiplerce tespit edilen şüpheli bir adres gözlem altına alındı. Bu adreste bulunan iki araca kolilerin yüklendiğini ve araçların sevkiyata hazırlandığını gören ekipler harekete geçti. Başlatılan operasyonda sevkiyat için hazırlanan araçlarda yapılan aramada koliler içerisinde 550 bin adet sigara, kaçak sigara üretiminde kullanılan 500 bin adet makaron ve 400 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan, piyasada yüksek fiyattan alıcı bulan lüks tüketim ürünü puroların yasadışı satıldığı bir iş yeri belirlendi. Söz konusu adrese giderek arama yapan ekipler, 215 adet puro, 55 adet sigarello ve 17 adet tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirdi.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda el konulan yasadışı tütün ürünlerine ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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