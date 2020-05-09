Gümrük Muhafaza personeline tabanca satışına ilişkin esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığında görevli, silah taşıma yetkisi olan personele verilecek tabanca ve mermilerin satışı ile geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Ticaret Bakanlığında görevli, silah taşıma yetkisi olan personele verilecek tabanca ve mermilerin satışı ile geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Ticaret Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bakanlıkça satın alınan tabanca ve mermilerin silah taşıma yetkisi bulunan personele görevlerinde kullanılması için, bedelinde zati demirbaş tabanca olarak satılmasına, personelin, devlet memurluğundan çıkarılması ve görevden ayrılmaları halinde bunların geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile satılma şeklini ve şartlarını düzenliyor.

Buna göre, personele satılacak tabanca ve mermilerin satış bedelleri, Gümrükler Muhafaza genel müdür yardımcısının başkanlığında en az 5 kişilik bir komisyon tarafından belirlenecek.

Fiyatlar, maliyetin altında olmayacak. Her personele cinsi ve markası belirlenen bir tabancayla buna ait en fazla 100 mermi satılabilecek.

Satışı yapılan mermilerin görev gereği kullanılması halinde, sarf edilen miktar kadar mermi bedelsiz yeniden verilecek.

Personel, özel eğitim amacıyla mermi talep ettiği takdirde ücretini kendisinin ödemesi şartıyla mermi satın alabilecek.

Satışı yapılacak tabanca ve mermilerin bedelleri, personelin aylığından kesilecek.

Personele satılan tabanca üzerinde, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün izni dışında tadilat, iz, işaret ve bunun gibi değişiklikler yapılamayacak. Personel, görevde olduğu sürede kendisine satılan zati demirbaş tabancasını başkasına devredemeyecek, satamayacak ve hibe edemeyecek.

Devlet memurluğundan çıkarılan personel ile asaleti tasdik olmadan herhangi bir nedenle meslekten veya memuriyetten ayrılan personelden satışı yapılan zati demirbaş tabanca geri alınacak.

Devlet memurluğundan çıkarılma dışında, 20 yıl hizmetini tamamladıktan sonra görevden ve memuriyetten ayrılanlardan, görev esnasında veya görevden doğan sakatlanma halleriyle kadrosu başka hizmet sınıflarına aktarılanlardan, silahları geri alınmayacak.

Tabancanın personelden geri alınmasına ve bedelinin ödenmesine idare amirinin onayıyla karar verilecek.

Kaynak: AA