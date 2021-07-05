Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

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Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üst üste gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üst üste gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına bir yenisi daha eklendi. Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 462 litre likit eroin ele geçirildi. Yapılan yakalama Türkiye'de Gümrük Muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar oldu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen analiz neticesinde Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye'ye girecek bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen şüpheli tır, tarama neticesinde narkotik dedektör köpekleri ile arandı. Gerçekleştirilen aramada tırda bulunan yakıt depolarından birine dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine, depo açıldı. Depo içerisindeki sıvının akaryakıt olmadığından şüphelenen muhafaza ekiplerince depo bulunduğu yerden söküldü ve içerisindeki sıvından numune alınarak analiz edildi. Uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizde depodan alınan sıvının likit eroin olduğu anlaşıldı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonda deposunda 462 litre likit eroin ele geçirilen tıra el konulurken konuya ilişkin yürütülen soruşturma Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor. - ANKARA

Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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