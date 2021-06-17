Gümrük Muhafaza ekiplerinden Türkiye tarihinin en büyük kokain yakalaması
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden Türkiye tarihinin en büyük kokain yakalaması

Gümrük Muhafaza ekiplerinden Türkiye tarihinin en büyük kokain yakalaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton 150 kilo kokain yakalandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton 150 kilo kokain yakalandı. Söz konusu operasyonda Türkiye tarihinde tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirildi.

Ekvator'dan yüklenerek Türkiye'ye muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından takibe alındı. Geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından şüpheli konteyner, x-ray taramasına sevk edildi.

"Hassas burunlu dedektör köpekler devreye girdi"

Şüpheli yoğunluk tespit edilen taramada hassas burunlu dedektör köpekler devreye girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi.

Muz kutuları içine saklanan uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analizi sonucunda kokain olduğu anlaşıldı.

"Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain"

Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan 1 ton 150 kilo kokain, bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
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