Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa