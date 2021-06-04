Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
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Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 bin 720 adet bandrolsüz sigara ve 3,2 kilo uyuşturucu...

Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 bin 720 adet bandrolsüz sigara ve 3,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Kapısında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personelleri Suriye'den Türkiye'ye gelen bir tırı riskli olarak değerlendirildi. Gümrük kapısına gelişinin ardından Araç ve Konteyner Tarama Sistemine yönlendirilen tırın x-ray görüntülerinde dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeğin de şüpheli yoğunluk tespit edilen alanlara tepki vermesi üzerine, tır dorsesinin taban bölümü açıldı. Açılan bölümde zula olarak tabir edilen gizli bölme içerisinde toplam 14 bin 720 adet bandrolsüz sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaralarla birlikte sigaraların naklinde kullanılan araca el konulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bez torbaların içinden esrar çıktı

Öncüpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise yapılan analiz sonucu uyuşturucu naklinde kullanıldığından şüphelenilen bir otomobil, Türkiye'ye girerken, gümrük kapısında durduruldu. X-ray taramasından geçirilen aracın ön koltukları arasındaki bölümde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeğin de aynı bölüme tepki vermesi üzerine araç arandı. Yapılan aramada, aracın vites kutusunun yanında kol dayamak için kullanılan bölümün altına özel olarak yapılan gizli bölmede bez torbalar içerisinde esrar saklandığı anlaşıldı. Operasyon sonucunda 16 torba içerisinde toplam 3,2 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu. Araç sürücüsü yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Gümrük Muhafaza Ekiplerince çok sayıda bandrolsüz sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı - Haberler
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