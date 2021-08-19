Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye'ye yasadışı yollardan ve sağlıksız koşullar altında sokulmak istenen 8 devekuşu yavrusu kurtarıldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı

AĞRI - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye'ye yasadışı yollardan ve sağlıksız koşullar altında sokulmak istenen 8 devekuşu yavrusu kurtarıldı.

Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye'ye giriş yapacak bir tır, yapılan analiz sonucu riski görüldü ve aracın kontrol edilmesine karar verildi. Yapılan kontrollerde tırın yan dolaplarında plastik sepetler içerisinde canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Söz konusu sepetler bulundukları yerden çıkarılarak kapakları açıldı. Sepetlerin içerisinde 8 devekuşu yavrusunun bulunduğu belirlendi. Havasız kalma tehlikesi altında, tır dolabının içerisinde, Türkiye'ye getirilen hayvanlar bulundukları yerden çıkarılarak koruma altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince su ve yiyecek ihtiyaçları karşılanan yavru devekuşları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Konuya ilişkin Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı
Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı
Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı
Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:26:40. #1.15#

title