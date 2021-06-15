Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekiplerince 304 kilo uyuşturu ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısında ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çelik para...

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince 304 kilo uyuşturu ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısında ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çelik para kasaları içerisine gizlenmiş piyasa değeri 30 milyon TL olan 304 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen analizler neticesinde riskli görülen bir tır x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonrası tırda bulunan çelik para kasasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Hangara çekilen tır, narkotik dedektör köpeklerin kontrolünde kasaya tepki vermesi sonucu çelik kasanın yan duvarları kesilerek, gizli bölmelere yerleştirilmiş, Afyon sakızı cinsi 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İstanbulda yapılan çalışmalar derinleştirilerek Erenköy Gümrük sahasında, benzer yöntemlerle Türkiye'ye getirilen 2 adet çelik kasa olduğu saptandı. Bunun üzerine elde edilen bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbulda görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince çelik kasalar x-ray cihazı ve dedektör köpek kontrolüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı. 2 çelik para kasalarında gizli bölmelere saklanmış 200 kilo Afyon sakızı cinsi ele geçirildi.

Habur ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Müdürlüklerinin operasyonu sonucu çelik kasaların gizli bölmelerinde Türkiye'ye getirilen piyasa değeri 30 milyon TL olan 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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