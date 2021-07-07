Gümrük muhafaza ekipleri sınır kapısında kaçakçılık olaylarına geçit vermedi
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Gümrük muhafaza ekipleri sınır kapısında kaçakçılık olaylarına geçit vermedi

Gümrük muhafaza ekipleri sınır kapısında kaçakçılık olaylarına geçit vermedi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, yanıltıcı beyan ile vergileri ödenmeyen yüklü miktarda oto yedek parçası, akıllı telefon, porselen, külçe gümüş ve alkollü içki ile uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, yanıltıcı beyan ile vergileri ödenmeyen yüklü miktarda oto yedek parçası, akıllı telefon, porselen, külçe gümüş ve alkollü içki ile uyuşturucu ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince gerçekleştirilen ilk operasyonda yapılan analizlerde riskli görülerek aranan 4 tırda, çuvallar içerisinde yasal yükün altına gizlenmiş 36 bin 500 oto yedek parçası tespit edildi.

Yapılan diğer operasyonda sınır kapısından giriş yapan bir tırın, riskli bulunarak X-ray taramasına tabi tutulması sonucu şüpheli yoğunluğa rastlandı. Tırda yapılan arama yasal yükün arasına gizlenmiş 697 akıllı cep telefonu ve 545 telefon kılıfı bulundu.

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, riskli görülerek aranan iki tırda, gümrük idaresine beyan edilmeyip vergileri ödenmeyen 184 litre alkollü içeceğe el konuldu.

Gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise analizler sonucu riskli görülen tır, önce X-ray cihazı ile tarandı daha sonra da narkotik dedektör köpeklerle arandı.

Tır üzerinde yapılan detaylı arama sırasında, sürücü yatağının olduğu bölümde şeffaf paketler içerisinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Diğer operasyonlarda farklı araçlarda 289 parça porselen takımı, 3 gümüş külçe bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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