Gümrük Muhafaza Ekipleri oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına

KÜTAHYA (İHA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Kütahya ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 9 milyon lira değerinde 410 adet araç motoru, kaçak sigara üretiminde kullanılan 700 bin adet makaron, 430 paket tütün ve 680 tüp sigara mentolü ele geçirildi.

İlk operasyonda Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattına gelen bir bilgiyi değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Kütahya'da faaliyet gösteren bir oto yedek parçacısının çok sayıda kaçak ürün bulundurduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, çoğunluğu lüks araçlara ait, toplam 410 adet otomobil motoru ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaya ilişkin yasal ithalat işlemine dair bir belge ibraz edilemediğinden ürünlere el konuldu.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Bursa ilinde bir adreste kaçak sigara bulundurulduğuna ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Bursa'da yürütülen araştırmada şüpheli adres tespit edilerek gözlem altına alındı. Gerçekleştirilen çalışmalarda ihbarı doğrular nitelikte bilgilere erişen ekiplerce operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 670 bin boş makaron ile tütünle doldurularak kullanıma hazır hale getirilen 30 bin makaron ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan 430 paket kıyılmış tütünün yanı sıra 680 tüp sigara mentolüne de el konuldu.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 9 milyon değerindeki kaçak eşyaya ilişkin iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANKARA