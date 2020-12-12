Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

12.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:21
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'da yaklaşık 36,5 milyon TL değerinde 400 bin adet uyuşturucu hap ile 12 kilogram kokain ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'da yaklaşık 36,5 milyon TL değerinde 400 bin adet uyuşturucu hap ile 12 kilogram kokain ele geçirdi. Sürücü, gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapacak yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasında TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği şüpheli bölgeler, kesilerek açıldı. Gizli bölmelerde, 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

Yaklaşık 36,5 milyon TL değerindeki uyuşturucuya ve TI'a el koyuldu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.


Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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