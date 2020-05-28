Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirdi
28.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:37

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan iş yerine düzenlenen baskında, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Öte yandan İskenderun'da söz konusu yakalama ile birlikte bu yılın ilk 5 ayında düzenlenen sekiz ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye de el konuldu. Bu operasyonlarda ele geçirilen alkollü içkilerin büyük çoğunluğunu halk arasında "boğma rakı" tabir edilen içki oluşturdu. Bunların yanı sıra ele geçirilenler arasında yurt dışı menşeli olan ve üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü bulunmayan şişelenmiş alkollü içecekler de yer aldı. Operasyonlarla ilgili açılan soruşturmalar devam ederken, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Mete Gazoz Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 15:40:46. #1.15#
title