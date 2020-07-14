Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 47,5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

14.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:01

Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 47,5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekibince gerçekleştirilen ilk operasyonda, sorumluluk bölgesine gelen gemiler risk analizine tabi tutularak, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi.

Şüpheli gemiye çıkan arama ekibi personeli tarafından gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ve gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alındı. Ardından geminin yaşam mahalli, güvertesi ve makine dairesinde gerçekleştirilen arama neticesinde, gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 47,5 ton akaryakıt tespit edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 165 bin Türk lirasını bulan kaçak akaryakıta, adli makamların talimatı doğrultusunda el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan ikinci operasyonda, Suriye'ye gönderilmek üzere gümrük sahasına getirilen ve sıvı gübre olarak beyan edilen eşyanın durumundan şüphelenilmesi üzerine, eşyanın laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Analiz sonucunda sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu belirlendi. Suriye'ye gönderilmesi yasak olan 300 bin Türk lirası değerinde, 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu.

Son olarak, gerçekleştirilen iki kaçak cep telefonu operasyonunda ise, istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, yasadışı cep telefonu satışı yaptıkları saptanan iki iş yeri arandı. Bu iki işyerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin Türk lirası olan toplam 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu toplamda 815 bin Türk lirası tutarında kaçakçılık girişimine engel olundu.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu Ekonomi
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı Güncel
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Demet Akalın Aybüke Pusat İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Gümrük Muhafaza Ekipleri Hatay'da üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:50:37. #1.14#
title