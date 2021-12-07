ANTALYA (DHA) - Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 1 haftada; İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Pendik Ro-Ro Limanı'na gelen TIR'ı 'riskli' olarak değerlendirdi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine sökülen dorse kapıları içindeki gizli bölmelerde toplam 84 kilo eroin ele geçirildi.

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