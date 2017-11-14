Gümrük Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi" Kapanış Toplantısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "kamu laboratuvarlarında mükerrer analizlerin önlenmesi" çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu sistemle laboratuvarlarımızda tek uygulamayı getiriyoruz. Tek numune alınacak, bütün tahliller bu numune üzerinden yapılacak." dedi.



Tüfenkci, Gümrük Laboratuvarlarının Teknik ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi'nin kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, gümrüklerin yerel ticaretin uluslararası düzeye açıldığı kapılar olduğunu ifade etti.



Gümrüklerde, basit bir eşya giriş çıkışından öte önemli ekonomik ve politik sonuçları olan bir küresel lojistik sürecin sevk ve idare edildiğini vurgulayan Tüfenkci, burada işlerin hızlı, kolay ve emniyetli yürütüldüğü oranda ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerine katkı sağlandığını söyledi.



Tüfenkci, Türkiye'yi dünyanın hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı haline getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engellemek, iç ve dış ticarette yenilikçi anlayışlar ortaya koyarak sektörel büyümenin önünü açmak istediklerini dile getirdi.



Bakanlık olarak önceliklerinin yasal ticareti kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Yasal ticaretin kolaylaştırılması yasa dışı ticaretle daha etkin mücadele edilmesine, gümrük işlemlerinden kaynaklanan formalitelerin azaltılmasına, buna bağlı olarak da gümrük işlem maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesine imkan sağlamaktadır. Kayıt dışılığı en aza indirmek, şeffaf bir yapıya ulaşmak ve hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern, entegre, izlenebilir ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, gelişmiş bilişim sistemlerimizi son teknolojiyi takip ederek güncelleme ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir."



"Hedefimiz, yeterli sayıda yüksek kapasiteli laboratuvarlar"



Tüfenkci, fiilen analiz yapamayan veya az sayıda analiz yapabilen laboratuvarlar yerine, yeterli sayıda ama yüksek kapasiteli laboratuvarlar kurulmasını hedeflediklerini belirterek, "Laboratuvarlarımızda maalesef sadece çok basit analizler yapılabiliyordu, çoğu kez belge incelemesiyle rapor yazılıyordu. Gelinen noktada, özellikle kalite analizi dediğimiz GTİP tespiti dışında amaçlarla istenen bazı tahliller hariç, başka kurumlardan gelen, normalde laboratuvarlarımızca yapılmayan analizler bile yapılabilir duruma geldi. Bakanlığımız laboratuvarlarının yenilenmesi kapsamında 6 laboratuvarımıza bugüne kadar 35 milyon lira yatırım yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Bakanlık bünyesinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin'de olmak üzere 6 gümrük laboratuvarının hizmet verdiğine değinen Tüfenkci, Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) ile raporların elektronik olarak ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmesinin güvenli ve hızlı işlem yapma imkanı sağladığını aktardı.



Tüfenkci, LARA programını geliştirmeyi hedeflediklerine işaret ederek, projeyle stok takipleri, imha süreçleri gibi aşamaların elektronik olarak yapılmasının, daha detaylı sorgulama ve analiz modülleri eklenmesinin, karekod uygulaması ile numunelerin izlenebilmesinin ve kalibrasyon süreçlerinin takibi gibi modüllerin sisteme eklenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 'kazan-kazan' esasına dayanıyor"



Akreditasyon çalışmalarının, gümrük laboratuvarlarında yapılan analizlerin güvenilirliği noktasında önem arz ettiğini vurgulayan Tüfenkci, akredite olmayan tek laboratuvarın Kocaeli olduğunu, yangın nedeniyle laboratuvar hasar gördüğü için akreditasyon çalışmalarının henüz tamamlanmadığını söyledi.



Tüfenkci, gümrük laboratuvarlarınca analize tabi tutulan eşyaların diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da kendi mevzuatları uyarınca analiz edildiğine işaret ederek, aynı eşyayla ilgili birden fazla kurumun benzer içerikte tahliller yapmasının parasal yük ve zaman kaybına yol açtığını kaydetti.



Bu çerçevede, "kamu laboratuvarlarında mükerrer analizlerin önlenmesi" çalışmalarının devam ettiğini bildiren Tüfenkci, "Bu sistemle laboratuvarlarımızda tek uygulamayı getiriyoruz. Tek numune alınacak, bütün tahliller bu numune üzerinden yapılacak." ifadesini kullandı.



Tüfenkci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna da değinerek, "Bu sadece tek taraflı kazanca yol açacak bir işlem değil, kazan-kazan esasına dayalı bir süreç. Avrupa Birliği (AB) bunu siyasi bir nedene de çekmemeli. Ticaretin kolaylaştırılması, uyumlulaştırılması noktasında arz güvenliğindeki boşlukların doldurulması olarak anlamak daha doğru. Yavaş yürüyen bu sürecin hızlanarak devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.