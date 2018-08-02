Gaziantep'te Gümrük Kapısı Yakınında Korkutan Patlama! Evlerin Camları Kırıldı

Gaziantep'te Gümrük Kapısı Yakınında Korkutan Patlama! Evlerin Camları Kırıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısın yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle ilçedeki bazı evlerin camları kırıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı.

CERABLUS'TA MAYIN PATLADI

Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

KARKAMIŞ'TA EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

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