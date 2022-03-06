Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Haberler

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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiKİLİS Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 ocak ayında 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi GAP...

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 ocak ayında 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 yılı ocak ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Güneydoğu Anadolu, Türk Lirası, Ticaret, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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