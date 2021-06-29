Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 5 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 5 ayda önemli çalışmalar sonucu 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Ocak ayında, 26 yakalamada, 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde kaçak eşya, Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada, 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya, Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde kaçak gümrük kaçağı eşya, Nisan ayında 17 yakalama 2 milyon 397 bin 637 değerinde TL kaçak eşya, Mayıs ayında ise Mayıs 14 yakalama 2 milyon 154 bin 409 TL değerinde kaçak eşya olmak üzere 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. - KİLİS

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Haberler
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