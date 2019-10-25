Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı (3)

25.10.2019 00:00

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Gümrük Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerinde, madde ihdasıyla, "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun"da değişiklik yapıldı.

Buna göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilecek. Bu kişilerin ellerinde bulunan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları, tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.

-Kıbrıs ve Kore gazilerine harçsız silah ruhsatı

Kanunla ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı, başbakan, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yasama organı üyeleri ve bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine sahip olabilecekler.

Mahkeme kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrıIan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı verilebilecek.

Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikası alanlara da silah taşıma ve bulundurma hakkı tanındı.

Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapanlar silah taşıyıp bulundurabilecekler.

-Kıbrıs ve Kore gazileri

Kanuna göre, Kıbrıs ve Kore gazileri ile intikal eden silah bulunmaması durumunda vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malül gaziler) ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlara, affa uğramış olsalar dahi ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek.

Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe ve haklarında yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar verilmedikçe, ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyecek.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere bu süre zarfında ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilecek, ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.

Düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki koruma personeline ve bunların amirlerine; Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeline; Ticaret Bakanlığınca satın alınan tabanca ve mermiler, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında silah taşıma yetkisini haiz personele, görevlerinde kullanmak üzere bedeli karşılığı zati demirbaş silah olarak satılacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 30 Ekim Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA