Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Malatya'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

05.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:36
Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.


Malatya İl , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 63 adet elektronik sigara likiti, 20 adet 0,5 litrelik pet şişelerde toplam 10 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.


Şüpheli 2 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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