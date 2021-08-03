Gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan şahıslar hakkında işlem

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kaçak eşya satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, M.G. ve S.E. isimli şahısların gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonladıkları bilgisine ulaştı.

Şahısların iş yerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu arka kapağı, 20 cep telefonu bataryası, 1 cep telefonu ekranı, 6 cep telefonu ön camı, 1 laptop, 5 hafıza kartı, 4 hard disk, 1 flash bellek ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından işlemlere başlanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı