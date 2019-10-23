Gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu

23.10.2019 20:00

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, delillerin elde edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ile İzmir'de 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirilen operasyonda, şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA