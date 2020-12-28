Gümrük kaçağı makaron operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümrük kaçağı makaron operasyonu

28.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:00
Gümrük kaçağı makaron operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı makaron, sigara sarma makinası, puro tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı makaron, sigara sarma makinası, puro tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı bandrolsüz makaron satışına yönelik yaptıkları çalışmada A.G. isimli şahsın Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 48 adet 250'şer gramlık puro tütünü, bin 200 adet boş makaron, 640 adet dolu makaron, 639 adet sigara kağıdı, 6 adet sigara sarma makinesi, 6 adet tütün tabakası ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Merve Dizdar Gülben Ergen Hatice Şendil
Spor Domagoj Vida Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümrük kaçağı makaron operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:00:39. #1.14#
title