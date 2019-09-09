Gümrük kaçağı içki ve sigaraya ele geçirildi

Gümrük kaçağı içki ve sigaraya ele geçirildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

09.09.2019 11:52
Gümrük kaçağı içki ve sigaraya ele geçirildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde jandarma ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu G.P'ye ait valiz içerisinde gümrük kaçağı 270 paket sigara, 8 şişe içki ele geçirildi.

G.P'ye, 5607 sayılı kanuna muhalefetten 4 bin 606 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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