Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde iki eve operasyon düzenlendi.
Aramalarda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.