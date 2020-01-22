Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA
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Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

22.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:44
Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA

'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde iki eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA
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