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Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan, sadece internet üzerinden satılan ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan, gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan, sadece internet üzerinden satılan ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan, gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı çok sayıda güneş kremi bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, güneş kremlerinin Karabağlar ilçesinde bir depoda bulunduğu tespit edildi. 3 Aralık günü depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi. Olayla ilgili, farklı suçlardan 4 kaydı bulunduğu da belirlenen İ.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnternetten satışı da durduruldu

Öte yandan güneş kremi firmasının Türkiye'de temsilciliğinin bulunmadığı ve mağazalarda da satışının olmadığı ortaya çıktı. Alman malı ürünlerin yaklaşık 50 liraya internet sitelerinde satışa sunulması ile polis ekiplerinin harekete geçtiği öğrenilirken, operasyonun ardından alışveriş sitelerinde ürünün satışı durduruldu. - İZMİR

Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

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