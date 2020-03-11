Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda S.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.



Kaçak cep telefonlarına el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA