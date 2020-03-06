Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

06.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:46

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik olarak, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaptığı aramada 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.



Konuyla ilgili olarak G.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA