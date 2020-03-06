Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

06.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:46
Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik olarak, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaptığı aramada 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.


Konuyla ilgili olarak G.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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